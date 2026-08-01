Иран пригрозил США ужесточением ограничений в Ормузском проливе

Ранее в июле CNBC сообщил, что ситуация с безопасностью в Ормузском проливе вновь ухудшилась после серии атак на суда, в которых Запад обвиняет Иран. По данным Международной морской организации на 18 июля, с 6 июля нападениям подверглись как минимум девять судов, а часть судов сократила транзит через пролив. Участники рынка предупреждают, что из-за опасений экипажей и роста рисков ситуация может привести к дальнейшей эскалации.