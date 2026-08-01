Иран пригрозил США ужесточением ограничений в Ормузском проливе

«Продолжение морской блокады и разжигания войны со стороны американского режима приведет как к усилению ограничений в Ормузском проливе, так и к закрытию других проливов и стратегических узлов», — сказал Золькадр.
Он добавил, что мировая экономика, энергетические рынки, а также избиратели в США «заплатят за эту сцену», напомнив про рост цен на бензин в США.
Ранее в июле CNBC сообщил, что ситуация с безопасностью в Ормузском проливе вновь ухудшилась после серии атак на суда, в которых Запад обвиняет Иран. По данным Международной морской организации на 18 июля, с 6 июля нападениям подверглись как минимум девять судов, а часть судов сократила транзит через пролив. Участники рынка предупреждают, что из-за опасений экипажей и роста рисков ситуация может привести к дальнейшей эскалации.
Иран и США до того подписали меморандум, предусматривающий 60-дневный бесплатный транзит судов через Ормузский пролив. При этом Тегеран утверждает, что Вашингтон нарушает договоренности, сопровождая суда по «незаконному маршруту», и заявляет, что будет пресекать такие попытки и ограничивать проход через пролив.
13 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон восстанавливает морскую блокаду Ирана, при этом свободное судоходство через Ормузский пролив для остальных стран сохранится. Американский президент также заявил, что США «с этого момента» будут называться «хранителем Ормузского пролива».