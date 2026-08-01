Минобороны РФ сообщило об ударе по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области

Минобороны РФ сообщило, что российская армия в ночь на 1 августа нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, ВС РФ выпустили по республике 35 ракет, а также 185 ударных беспилотников разных типов. Мэр Киева Виталий Кличко назвал прошедшую ночь ужасной.
Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 1 августа нанесли ~массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и логистическим центрам в Киеве и Киевской области~. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, удары наносились высокоточным оружием с неба и моря, а также беспилотниками. Среди пораженных объектов:
Агенство ТАСС со ссылкой на документы украинского правительства отметило, что ~атакованные ВС РФ предприятия «Радиоизмеритель» и «Буревестник» имеют стратегическое значение для Киева~.
Что об ударе говорят в Киеве?
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, сообщил, что за ночь Россия выпустила по Украине 35 ракет, в том числе 27 баллистических, а также 185 ударных беспилотников разных типов. По данным командования Воздушных сил ВСУ, ВС РФ использовали при ударе четыре ракеты «Циркона», 27 ракет «Искандер-М», 2 Х-31, 2 Х-59/69 и 185 дронов различных типов. 30 ракет и 23 дрона поразили 21 объект.
Главной целью, как заявил лидер Украины, был Киев. Однако помимо него ВС РФ также атаковали объекты в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
«~Сбить удалось только одну баллистическую ракету — просто потому, что для систем Patriot нет ракет~. Очень важно, чтобы наши партнеры услышали: эти системы нужны не где-то на складах “на всякий случай”, а здесь и сейчас», — заявил Зеленский.
Глава МИД Украины Адрей Сибига в соцсети X написал, что именно битва за небо определит ход конфликта, и отметил, что «скорость принятия решений и поставок имеет решающие значение».
Мэр украинской столицы Виталий Кличко ночью сообщал о взрывах в Киеве. Пожары и разрушения, по его словам, были зафиксированы в пяти районах. Повреждения получили объекты инфраструктуры, в том числе административное здание в Дарницком районе. После атаки город затянуло смогом.
«~Для Киева это была ужасная ночь. Враг атаковал столицу баллистическими ракетами~», — сообщил Кличко.
«Все будет атаковано».
За последнюю неделю ВС РФ нанесли по территории Украины более 15 ударов. Целями стали предприятия ВПК, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов и т.д. Кроме того, 31 июля стало известно, что российская армия атаковала предприятие в Киеве, где выпускались ударные беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Оно принадлежало американской компании Terminal Autonomy.
Журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер, комментируя удар, заявил, что это была не просто атака, а напоминание Западу о законных целях российской армии.
«Все это будет атаковано. Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели», — добавил Ваннер.