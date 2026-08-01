Минобороны РФ сообщило об ударе по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области

«~Сбить удалось только одну баллистическую ракету — просто потому, что для систем Patriot нет ракет~. Очень важно, чтобы наши партнеры услышали: эти системы нужны не где-то на складах “на всякий случай”, а здесь и сейчас», — заявил Зеленский.