В США раскрыли, какой удар Украина получила в спину

Во вторник вечером Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, после этого у американского лидера состоялась встреча с Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома без подробностей сообщила, что обе встречи прошли «очень хорошо». Позже издание Haaretz со ссылкой на источники сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским.