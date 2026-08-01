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В США раскрыли, какой удар Украина получила в спину

WP: Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный Купол».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный Купол» и теперь конкурирует с Украиной за получение других военных ресурсов США, пишет The Washington Post.

«В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* поддержал передачу батарей ПВО Железный Купол Украине. Однако на этом пути возникло препятствие — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то что рассматриваемые батареи были оплачены США», — говорится в публикации.

При этом недавние усилия Зеленского по укреплению украинской ПВО американскими ракетам Patriot и вовсе поставили Израиль и Украину в состояние конкуренции за военные ресурсы США, пишет издание.

Во вторник вечером Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, после этого у американского лидера состоялась встреча с Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома без подробностей сообщила, что обе встречи прошли «очень хорошо». Позже издание Haaretz со ссылкой на источники сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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