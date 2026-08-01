Беглов назвал Александра Меншикова лучшим губернатором в истории Петербурга

Беглов напомнил, что Александр Меншиков вместе с Петром I участвовал в освоении территории, на которой впоследствии был основан Петербург. По мнению главы города, именно благодаря его работе были заложены основы дальнейшего развития Северной столицы. Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре рекомендовал правительству Петербурга совместно с Российским военно-историческим обществом обеспечить установку памятника первому генерал-губернатору города. Завершить эту работу планируется до 20 сентября 2027 года.