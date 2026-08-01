«Думала — безобидное фото»: волгоградку задержали за запрещённые снимки

Между тем ранее волгоградцев предупреждали, что за размещение подобных снимков в соцсетях и мессенджерах может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. В том случае, если фото или видео попадёт к противнику, его автора могут обвинить по ст. 275 УК РФ — «Государственная измена». Ответственность по данной статье предусмотрена от 12 до 20 лет лишения свободы.