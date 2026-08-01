«Думала — безобидное фото»: волгоградку задержали за запрещённые снимки

Самыми печальными могут быть последствия для жительницы Волгограда, поделившейся фото последствий атаки беспилотников на областной центр. Массированному нападению регион подвергся ночью 31 августа. К сожалению, один человек погиб.
Как уточнил глава региона Андрей Бочаров, удары пришлись на предприятие ТЭК на юге города и логистический объект на западе. Пожар на складе и сняла волгоградка, выложив впоследствии фото в домовой чат.
«О том, что нельзя снимать на фото и видео полет БПЛА, я знала. Но о том, что нельзя публиковать последствия, к сожалению, не была осведомлена», — цитирует девушку v1.ru.
Между тем ранее волгоградцев предупреждали, что за размещение подобных снимков в соцсетях и мессенджерах может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. В том случае, если фото или видео попадёт к противнику, его автора могут обвинить по ст. 275 УК РФ — «Государственная измена». Ответственность по данной статье предусмотрена от 12 до 20 лет лишения свободы.