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«Думала — безобидное фото»: волгоградку задержали за запрещённые снимки

Ранее волгоградцев предупреждали, что за размещение подобных снимков в соцсетях и мессенджерах может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

Самыми печальными могут быть последствия для жительницы Волгограда, поделившейся фото последствий атаки беспилотников на областной центр. Массированному нападению регион подвергся ночью 31 августа. К сожалению, один человек погиб.

Как уточнил глава региона Андрей Бочаров, удары пришлись на предприятие ТЭК на юге города и логистический объект на западе. Пожар на складе и сняла волгоградка, выложив впоследствии фото в домовой чат.

«О том, что нельзя снимать на фото и видео полет БПЛА, я знала. Но о том, что нельзя публиковать последствия, к сожалению, не была осведомлена», — цитирует девушку v1.ru.

Между тем ранее волгоградцев предупреждали, что за размещение подобных снимков в соцсетях и мессенджерах может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. В том случае, если фото или видео попадёт к противнику, его автора могут обвинить по ст. 275 УК РФ — «Государственная измена». Ответственность по данной статье предусмотрена от 12 до 20 лет лишения свободы.

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