Гайдукевич: латвийские чиновники издеваются над людьми на границе с Беларусью

Видеокомментарий зампред парламентской комиссии по международным делам опубликовал в своем аккаунте в Telegram.
«Люди сидят в очереди на границе по 12 часов и больше. Границу, погранпереход то закрывают, то открывают. Работают специально медленно, ничего не делая толком. Все это специально для того, чтобы издеваться над людьми», — заявил Гайдукевич.
Политик убежден в том, что решение властей Латвии о закрытии границы никак не связано с безопасностью и с якобы угрозой со стороны Беларуси. Народы прибалтийских стран об этом знают, «у нас всегда были хорошие, нормальные отношения», при этом власти стран Балтии намеренно ведут себя ужасно в отношении Беларуси, хотя имеют целый набор внутренних проблем, отметил Гайдукевич.
Он также привел в пример ситуацию с нелегальными мигрантами в Евросоюзе, в частности, недавний миграционный кризис в испанской Сеуте.
«В Испанию сейчас проникло 49 тысяч мигрантов. Миллионы идут, миллионы идут с других стран. А вы все рассказываете про какую-то угрозу со стороны Беларуси», — заявил Гайдукевич.
Он также напомнил, что белорусскими властями был введен и регулярно продлевается безвизовый режим въезда для граждан многих стран, что никак не говорит об угрозе, исходящей от страны.
«Но власть латвийская ведет себя вот так. Просто поиздеваться. Сделать ничего не могут с нами. Военным путем ничего не могут. Экономически нули полные. Поэтому вот хотя бы вот такие гадости. Чтобы люди страдали, чтобы люди мучились», — отметил политик.
Некрасивая, ужасная политика по отношению к людям в очередной раз показывает суть такой власти, резюмировал он.