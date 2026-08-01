Гайдукевич: латвийские чиновники издеваются над людьми на границе с Беларусью

«Но власть латвийская ведет себя вот так. Просто поиздеваться. Сделать ничего не могут с нами. Военным путем ничего не могут. Экономически нули полные. Поэтому вот хотя бы вот такие гадости. Чтобы люди страдали, чтобы люди мучились», — отметил политик.