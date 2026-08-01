Ветеран органов госбезопасности о том, зачем ВСУ бьют по мирным о

— Все увязывается в теорию, которая излагается в том числе в документах, которые мало кто читает, особенно в XXI веке, когда подумали, что все это ушло куда-то. Но это теория противоборства с Россией. Еще Отто фон Бисмарк сказал, великий человек, который по сути создал Германию, что победить Россию на поле боя нельзя. Ее можно только подорвать изнутри. При этом он говорил: «Оторвав от России Украину». Об этом говорил Аллен Даллес, основатель ЦРУ. У него есть глубочайшие работы, как развалить Советский Союз. Но, поверьте, Советский Союз для них имел знак равенства с Россией. Цель — подорвать изнутри, разложить. А как разложить? Создать панику, недовольства, появление просящих и возмущающихся людей перед руководством страны: Сколько можно? До каких пор? Людям надо дать понять, что это не события, которые текут в силу развития чего-то. Это плановые действия, изложенные в каких-то документах. И они когда-то всплывут, — настаивает волгоградец.