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Глава МВД Франции исключил выход Испании из Шенгена из-за кризиса в Сеуте

Глава МВД Франции исключил выход Испании из Шенгена из-за кризиса в Сеуте.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 1 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции исключил в субботу выход Испании из Шенгенских соглашений по причине миграционного кризиса в Сеуте.

«Испания не должна выходить из Шенгенской зоны, об этом абсолютно не идет речи», — сказал Нуньес в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что сотрудничество Парижа и Мадрида находится на очень хорошем уровне.

В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.

В последние дни анклав столкнулся с массовым наплывом мигрантов. По данным испанских властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли границу и оказались в Сеуте.

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