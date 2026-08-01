ЕС в срочном порядке обсудит миграционный кризис в Сеуте

О проведении данного мероприятия сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, она позитивно отнеслась к призыву организовать встречу, чтобы провести обмен мнениями о произошедшем. Глава ЕК напомнила, что подавляющее большинство тех, кто ворвался в Сеуту, уже возвращено назад. Она также призвала страны сообщества к единству по поводу охраны внешних границ.
Ранее сообщалось, что главы 22 государств обратились в Еврокомиссию с призывом организовать видеоконференцию глав МВД для обсуждения последствий кризиса и мер борьбы с нелегальной миграцией.
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