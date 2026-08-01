ЕС в срочном порядке обсудит миграционный кризис в Сеуте

По ее словам, она позитивно отнеслась к призыву организовать встречу, чтобы провести обмен мнениями о произошедшем. Глава ЕК напомнила, что подавляющее большинство тех, кто ворвался в Сеуту, уже возвращено назад. Она также призвала страны сообщества к единству по поводу охраны внешних границ.