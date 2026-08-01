Рубио: конфликт США и КНР стал бы катастрофой для всего мира

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. США не хотели бы экономического или военного конфликта с Китаем, поскольку он привел бы к катастрофе для обеих стран и для всего мира. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Любой конфликт между США и Китаем — будь то экономический или, не дай бог, военный — стал бы катастрофическим для обеих стран и для мира», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Рубио добавил, что Вашингтону «необходимо справляться» с такой ситуацией, не отказываясь при этом от собственных интересов. «В этом заключается сложность внешней политики, каждая администрация вынуждена искать баланс между этими двумя противоборствующими силами», — заключил он.