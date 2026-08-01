Atlantic узнал о планах Пентагона сменить политику после удара по школе

Пентагон рассматривает возможность восстановить до половины сокращенного штата сотрудников, отвечавших за предотвращение гибели мирного населения в ходе боевых действий — в частности, после авиаудара по школе в иранском Минабе в первый день войны США и Израиля c Ираном, в результате которого погибли 168 человек, пишет журнал The Atlantic.
Министр обороны Пит Хегсет, служивший в Ираке и Афганистане, возглавил Пентагон в начале прошлого года. В течение нескольких месяцев после вступления Хегсета в должность ведомство сократило численность персонала, занимавшегося предотвращением и расследованием инцидентов с участием гражданского населения, примерно на 90%.
Согласно майскому докладу генерального инспектора Пентагона, руководство министерства фактически свернуло программы по защите гражданского населения, что может являться нарушением федерального законодательства. Инспектор пришел к выводу, что у вооруженных сил больше нет ни персонала, ни инструментов, ни инфраструктуры, необходимых для выполнения требований федеральных законов.
В частности, речь шла о работе Центра передового опыта по защите гражданского населения (CP CoE) и сокращении финансирования программы Пентагона по предотвращению ущерба гражданскому населению и реагированию на такие случаи (CHMR).
Представитель Пентагона заявил The Atlantic, что система предотвращения ущерба гражданскому населению «в настоящее время проходит стратегическую оценку для подготовки к предстоящей реорганизации».
Хегсет утверждал, что Тегеран размещает свои военные объекты в непосредственной близости от гражданских сооружений, таких как больницы и школы. Кроме того, в результате иранских ударов погибли не менее 18 американских военнослужащих. Однако удар по школе в Минабе, по-видимому, стал самым разрушительным для гражданского населения инцидентом в ходе операций США со времен войны в Персидском заливе 1991 года, отмечает издание.
Bloomberg в июне сообщал о просчетах разведки, которые привели к атаке на школу в Минабе. По данным агентства, еще в 2019 году аналитик разведки, изучавший информацию о потенциальных целях, обнаружил изменения на объекте в Минабе, который ранее США считали частью военно-морской базы элитного подразделения иранских вооруженных сил, но там на самом деле находилась начальная школа. Bloomberg связывал ошибки с тем, что базы разведданных, используемые для определения целей, не согласованы между собой.