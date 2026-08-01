Atlantic узнал о планах Пентагона сменить политику после удара по школе

Bloomberg в июне сообщал о просчетах разведки, которые привели к атаке на школу в Минабе. По данным агентства, еще в 2019 году аналитик разведки, изучавший информацию о потенциальных целях, обнаружил изменения на объекте в Минабе, который ранее США считали частью военно-морской базы элитного подразделения иранских вооруженных сил, но там на самом деле находилась начальная школа. Bloomberg связывал ошибки с тем, что базы разведданных, используемые для определения целей, не согласованы между собой.