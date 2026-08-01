Офис Зеленского попросил генпрокуратуру Украины возбудить дело против Лукашенко

«То в каком-то международном суде, с которого все смеются, какие-то дела инициируют, то на Украине. Это все ерунда, это нелегитимно, это никто не признает, нам на это абсолютно все равно. Тем более глава государства нашего, который пользуется международным авторитетом, встречается с мировыми лидерами, в том числе Китая, России, Ближнего Востока. Это ни на что не повлияет», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».