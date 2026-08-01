Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольства США предупредили о возможной эскалации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Посольства США в Израиле и ряде арабских стран предупредили американцев о возможной эскалации на Ближнем Востоке и призвали рассмотреть возможность отъезда из региона.

Источник: © РИА Новости

«Ввиду повышенной напряженности на Ближнем Востоке обстановка в плане безопасности остается сложной с потенциалом непредвиденной эскалации… Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте американской дипмиссии в Израиле.

Сообщения аналогичного содержания разместили также посольства США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре.

Граждан США за пределами Ближнего Востока призвали пересмотреть планы поездок в регион и через него.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, они возможны уже в выходные.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше