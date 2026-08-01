Посольства США предупредили о возможной эскалации на Ближнем Востоке

«Ввиду повышенной напряженности на Ближнем Востоке обстановка в плане безопасности остается сложной с потенциалом непредвиденной эскалации… Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте американской дипмиссии в Израиле.
Граждан США за пределами Ближнего Востока призвали пересмотреть планы поездок в регион и через него.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, они возможны уже в выходные.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.