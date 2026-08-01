WP: в ВС США предупредили о нехватке сил для защиты Израиля от ударов Ирана

В публикации уточняется, что «эсминцы США в восточной части Средиземного моря в течение многих лет применяются для содействия обеспечению обороны Израиля». Как подчеркивает издание, эти корабли оснащены радиолокационными системами и средствами ПВО, с помощью которых «сбивали ракеты, выпущенные по Израилю не только Ираном, но и йеменскими хуситами» из движения «Ансар Аллах». Европейское командования ВС США координирует эти действия в Средиземном море и одновременно сохраняет готовность к участию в потенциальном конфликте в Европе.