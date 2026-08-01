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WP: в ВС США предупредили о нехватке сил для защиты Израиля от ударов Ирана

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич направил в Пентагон уведомление, в котором указал, что без дополнительного эсминца ВМС он будет вынужден отдать предпочтение обеспечению обороны территории Соединенных Штатов.

Источник: ZUMA Press Wire via Reuters

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич уведомил Пентагон о нехватке сил для обеспечения защиты Израиля от ударов со стороны Ирана с применением баллистических ракет. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам источников издания, «ключевой генерал США в Европе на этой неделе в частном порядке предупредил Пентагон, что у него не хватает военно-морских сил для дальнейшей защиты Израиля от баллистических ракет». Гринкевич, который одновременно является главой Европейского командования ВС США, «направил письменное уведомление» руководству американского военного ведомства, в котором подчеркнул, что «без дополнительного эсминца ВМС он будет вынужден отдать предпочтение обеспечению обороны территории США, а не Израиля».

В публикации уточняется, что «эсминцы США в восточной части Средиземного моря в течение многих лет применяются для содействия обеспечению обороны Израиля». Как подчеркивает издание, эти корабли оснащены радиолокационными системами и средствами ПВО, с помощью которых «сбивали ракеты, выпущенные по Израилю не только Ираном, но и йеменскими хуситами» из движения «Ансар Аллах». Европейское командования ВС США координирует эти действия в Средиземном море и одновременно сохраняет готовность к участию в потенциальном конфликте в Европе.

Как следует из материала, по состоянию на 31 июля два американских эсминца находились в Средиземном море, три — на базе Рота в Испании. Группировка кораблей США в Аравийском море, применяемая, в частности, для морской блокады Ирана, включала 11 эсминцев. Еще один американский эсминец находился в Красном море, говорится в публикации.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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