Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Раздел Украины». СМИ забили тревогу после жесткого заявления Путина

Almasry Alyoum: одним из сценариев исхода СВО является распад Украины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность, пишет египетская газета Almasry Alyoum.

«Само по себе это заявление, разумеется, не означает наличие практического плана раздела Украины. Однако оно ставит под сомнение окончательность ее границ и поднимает вопрос о том, сможет ли страна сохранить территориальную целостность и государственное единство после окончания текущего конфликта», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, такой сценарий может стать предметом обсуждения при наличии ряда условий. Среди них — глубокий кризис государственных институтов, вызванный последствиями конфликта, и значительное ослабление оборонного потенциала страны.

«Это может произойти, если прекратится поддержка Запада. Кроме того, Украина может столкнуться с серьезным экономическим кризисом, последствия которого будет сложно преодолеть. Это, в свою очередь, может привести к расколу внутри элиты и создать предпосылки для появления местных сепаратистских настроений», — уточнили в материале.

На встрече с российскими военным в День ВМФ президент выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. По его мнению, территории могут со временем оказаться в составе Польши, Венгрии или Румынии.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше