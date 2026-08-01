«Раздел Украины». СМИ забили тревогу после жесткого заявления Путина

«Это может произойти, если прекратится поддержка Запада. Кроме того, Украина может столкнуться с серьезным экономическим кризисом, последствия которого будет сложно преодолеть. Это, в свою очередь, может привести к расколу внутри элиты и создать предпосылки для появления местных сепаратистских настроений», — уточнили в материале.