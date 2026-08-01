«Раздел Украины». СМИ забили тревогу после жесткого заявления Путина

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность, пишет египетская газета Almasry Alyoum.
«Само по себе это заявление, разумеется, не означает наличие практического плана раздела Украины. Однако оно ставит под сомнение окончательность ее границ и поднимает вопрос о том, сможет ли страна сохранить территориальную целостность и государственное единство после окончания текущего конфликта», — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, такой сценарий может стать предметом обсуждения при наличии ряда условий. Среди них — глубокий кризис государственных институтов, вызванный последствиями конфликта, и значительное ослабление оборонного потенциала страны.
«Это может произойти, если прекратится поддержка Запада. Кроме того, Украина может столкнуться с серьезным экономическим кризисом, последствия которого будет сложно преодолеть. Это, в свою очередь, может привести к расколу внутри элиты и создать предпосылки для появления местных сепаратистских настроений», — уточнили в материале.