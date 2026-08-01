WP: Нетаньяху лично заблокировал передачу «Железного купола» Украине

По информации израильской газеты Haaretz, Нетаньяху отказался от официальной встречи с Зеленским во время их визитов в Вашингтон. Украинский источник утверждает, что переговоры предложила израильская канцелярия, однако после согласия Киева она перестала выходить на связь. Израильские официальные лица объяснили это слишком плотным графиком премьера. При этом другой информированный источник заявляет, что инициатива исходила от офиса Зеленского, но израильская сторона просто проигнорировала этот запрос.