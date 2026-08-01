Ленинградская область была и остается форпостом России, заявил губернатор

«Мы сегодня с вами в очередной раз собрались, чтобы отметить день рождения Ленинградской области — 99 лет. Наш регион был, есть и остается форпостом России, приграничным регионом России, и Ивангород как стоял, так и стоит на страже рубежей государства Российского», — сказал Дрозденко в ходе выступления на праздничном концерте в Ивангороде, посвященном 99-летию Ленинградской области.