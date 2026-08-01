В ЕС созвали встречу по мигрантам после обвинений Испании в эгоизме

Совет Евросоюза по вопросам правосудия и внутренних дел проведет встречу в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте, сообщил в Х ирландский премьер Михол Мартин.
Заседание пройдет во вторник, 4 августа.
«Мы поддерживаем тесный контакт со всеми государствами-членами и институтами и продолжаем следить за ситуацией», — добавил он.
Мигранты прорвали госграницу в испанской Сеуте.
Ранее испанский премьер Педро Санчес обрушился с критикой на страны Евросоюза, осудившие решения Мадрида, которые привели к миграционному кризису в Сеуте. Он заявил, что позиция таких стран продиктована «предвзятостью, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами», и потребовал срочной встречи европейских чиновников для урегулирования кризиса.
«В нынешнем международном контексте Европейский союз не может позволить себе подобную эгоистичную, поляризующую и незаконную реакцию», — написал Санчес в письмах на имя главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Совета ЕС Антонио Кошты.
В конце июня Верховный суд Испании постановил, что режим немедленной высылки без индивидуального разбирательства больше не может применяться к мигрантам, которых перехватили в море на пути к двум испанским городам-эксклавам в Северной Африке — Сеуте и Мелилье. К 31 июля границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек, сообщил мэр Сеуты Хуан Хесус Вива. Он назвал ситуацию катастрофической и призвал Мадрид объявить национальный режим чрезвычайного положения. По данным El País, по состоянию на 1 августа при попытке добраться до Сеуты погибли 67 человек.
Премьер Испании накануне экстренно прибыл в Сеуту. Он назвал наплыв мигрантов «атакой» и «нарушением территориальной целостности» страны. Ответственность за миграционный кризис Санчес возложил на криминальные структуры и их «корыстную интерпретацию решения Верховного суда о репатриации лиц, прибывших в страну вплавь». МВД сообщило, что направит в город войска для восстановления контроля за ситуацией.
На фоне кризиса Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией. Италия объявила о закрытии морских и воздушных границ с королевством и приостановке действия Шенгенского соглашения с ним. Австрия, Дания и Финляндия также выступили за приостановку Шенгенского соглашения с Испанией.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».