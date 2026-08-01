В ЕС созвали встречу по мигрантам после обвинений Испании в эгоизме

В конце июня Верховный суд Испании постановил, что режим немедленной высылки без индивидуального разбирательства больше не может применяться к мигрантам, которых перехватили в море на пути к двум испанским городам-эксклавам в Северной Африке — Сеуте и Мелилье. К 31 июля границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек, сообщил мэр Сеуты Хуан Хесус Вива. Он назвал ситуацию катастрофической и призвал Мадрид объявить национальный режим чрезвычайного положения. По данным El País, по состоянию на 1 августа при попытке добраться до Сеуты погибли 67 человек.