Ким объяснила атаки ВСУ на склады маркетплейса после трагедии в Волгограде

Основатель Wildberries Татьяна Ким объяснила, почему склады маркетплейса стали целью ВСУ. С заявлением она выступила 31 июля, после атаки украинских дронов на логистический объект в Волгограде.
По словам Ким, цель атак — вызвать панику у большого количества жителей страны, потому что маркетплейс стал народным. Она также подтвердила, что его склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. Детали бизнесмен раскрывать не стала, но заверила, что компания ежедневно модернизируем системы защиты.
С юридической точки зрения потери продавцов не подлежать возмещению — теракты относятся к обстоятельствам непреодолимой силы. Так что многочисленные предложения услуг для решения проблем — ни что иное как мошенничество, предупредила предприниматель.
«В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен», — цитирует главу маркетплейса fontanka.ru.
31 июля в результате атаки БПЛА ВСУ также нанесён урон предприятию ТЭК на юге Волгограда. Пострадали восемь человек, погибла женщина.