Ким объяснила атаки ВСУ на склады маркетплейса после трагедии в Волгограде

По словам Ким, цель атак — вызвать панику у большого количества жителей страны, потому что маркетплейс стал народным. Она также подтвердила, что его склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. Детали бизнесмен раскрывать не стала, но заверила, что компания ежедневно модернизируем системы защиты.