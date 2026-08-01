Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким объяснила атаки ВСУ на склады маркетплейса после трагедии в Волгограде

Глава Wildberries также подтвердила, что его склады оборудованы всеми доступными средствами защиты.

Основатель Wildberries Татьяна Ким объяснила, почему склады маркетплейса стали целью ВСУ. С заявлением она выступила 31 июля, после атаки украинских дронов на логистический объект в Волгограде.

По словам Ким, цель атак — вызвать панику у большого количества жителей страны, потому что маркетплейс стал народным. Она также подтвердила, что его склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. Детали бизнесмен раскрывать не стала, но заверила, что компания ежедневно модернизируем системы защиты.

С юридической точки зрения потери продавцов не подлежать возмещению — теракты относятся к обстоятельствам непреодолимой силы. Так что многочисленные предложения услуг для решения проблем — ни что иное как мошенничество, предупредила предприниматель.

«В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен», — цитирует главу маркетплейса fontanka.ru.

31 июля в результате атаки БПЛА ВСУ также нанесён урон предприятию ТЭК на юге Волгограда. Пострадали восемь человек, погибла женщина.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше