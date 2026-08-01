Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 67

Агентство Reuters напомнило, что в мае 2021 года, после того как Испания приняла на лечение лидера «Фронта ПОЛИСАРИО» Брахима Гали, Марокко ослабило контроль на границе. За двое суток в Сеуту пешком и вплавь попали от восьми до десяти тысяч человек. Кризис завершился после того, как Мадрид поддержал марокканский план по Западной Сахаре.