Трамп допустил, что Украина может применить ракеты к Patriot против США

Газета The New York Times (NYT) обратила внимание, что некоторые нынешние противники Соединенных Штатов прежде были их союзниками, поэтому они до сих пор используют американское оружие, закупленное в период дружбы. В частности, израильская авиация в ходе войны против Ирана, вероятно, ликвидировала последние истребители F-14. Эти самолеты США поставили Тегерану еще при режиме шаха, который был свергнут во время Исламской революции 1979 года.