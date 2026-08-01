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Чёрный дым поднимается над подконтрольным Украине Запорожьем

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье наблюдается высокий столб густого дыма. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава областной администрации Иван Фёдоров.

Источник: Life.ru

Он опубликовал фотографию с места событий. Причина задымления и информация о возможном возгорании на данный момент не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Украине части Запорожской области в результате ночных ударов повреждены объекты инфраструктуры. В регионе объявлялась воздушная тревога. Кроме того, пресс-служба украинской полиции зафиксировала повреждения двух автозаправок, предприятия и складов в Сумской области, где ранее также сообщалось о взрыве в областном центре. Подробности о масштабах разрушений и пострадавших не приводятся.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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