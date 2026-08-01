«Это не разовая акция»: Военный эксперт объяснил смысл ночных ударов по Киеву

Дандыкин заявил, что, по его оценке, удары направлены по объектам военной инфраструктуры, включая производственные площадки, где, как он утверждает, выпускаются электронные компоненты и вооружение. По его словам, такие действия соответствуют целям, которые российские власти ранее обозначали в рамках военной операции.