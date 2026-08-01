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Аэропорт Сочи приостановил полеты следом за Геленджиком

В аэропорту Сочи приостановили прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация в телеграм-канале.

Источник: РБК

В аэропорту Сочи приостановили прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Те же ограничения действуют в аэропорту Геленджика с 15:40 мск.

Мэрия Анапы ранее предупредила о воздушной опасности в городе, администрация Крымского района сообщила о «фиксации БПЛА» над территорией района. О беспилотной опасности сообщил также глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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