Аэропорт Сочи приостановил полеты следом за Геленджиком

В аэропорту Сочи приостановили прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Те же ограничения действуют в аэропорту Геленджика с 15:40 мск.
Мэрия Анапы ранее предупредила о воздушной опасности в городе, администрация Крымского района сообщила о «фиксации БПЛА» над территорией района. О беспилотной опасности сообщил также глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше