Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия закрыла калитки на границе с РФ из-за чумы свиней на своей территории

Финляндия приняла решение закрыть охотничьи калитки на границе с Россией из-за африканской чумы свиней. Об этом со ссылкой на пограничную службу страны сообщил телерадиоканал Yle.

Источник: Life.ru

Причиной стала вспышка заболевания, зафиксированная у поросят диких кабанов в Виролахти на юге Суоми. Откуда опасное заболевание прибыло в страну — большая загадка, и точных версий пока нет.

Представитель округа Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф пояснил, что охотничьи проходы будут закрыты до особого распоряжения. Ведомство также ввело запрет на охоту, лесозаготовительные работы и свободный выгул собак в окрестностях очага заражения. Кроме того, в трёхкилометровой зоне вокруг места обнаружения инфицированных животных запретили сбор грибов и ягод.

Напомним, в Финляндии впервые выявили вирус африканской чумы свиней. Геном возбудителя был обнаружен методом ПЦР у павших диких кабанов. Сейчас результат генетического анализа ожидает подтверждения в лаборатории Евросоюза. АЧС не представляет опасности для человека, однако наносит серьёзнейший урон популяции диких кабанов и сельскому хозяйству, поскольку заболевшие животные не поддаются лечению, а вакцины от вируса не существует.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше