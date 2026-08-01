Финляндия закрыла калитки на границе с РФ из-за чумы свиней на своей территории

Напомним, в Финляндии впервые выявили вирус африканской чумы свиней. Геном возбудителя был обнаружен методом ПЦР у павших диких кабанов. Сейчас результат генетического анализа ожидает подтверждения в лаборатории Евросоюза. АЧС не представляет опасности для человека, однако наносит серьёзнейший урон популяции диких кабанов и сельскому хозяйству, поскольку заболевшие животные не поддаются лечению, а вакцины от вируса не существует.