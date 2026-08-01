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Российский офицер рассказал, как поменялась работа ВДВ в зоне СВО

За три года характер боевых действий в зоне спецоперации изменился кардинально.

За три года характер боевых действий в зоне спецоперации изменился кардинально. Если в 2022 году подразделения могли заходить на штурм группами на бронетехнике, то сегодня это практически исключено из-за огромного количества вражеских беспилотников. Об этом ИС «Вести» рассказал офицер ВС РФ Иван Чернышов.

По его словам, серая зона теперь растянулась гораздо дальше прежнего, и противник обнаруживает наши группы еще на подступах, нанося удары дистанционно.

«Сейчас полностью поменялся театр военных действий — именно по специфике работы проведения штурмовых действий. Завозить группы на бронетехнике и мототехнике уже практически невозможно», — пояснил он.

Чернышов добавил, что сегодня стрелковый бой часто даже не успевает начаться: подразделения попадают под огонь, не дойдя до опорных пунктов противника.

«Если раньше артиллерия и минометы в основном работали, то сейчас группы поражаются еще только на подходах. Из-за этого, конечно, сложнее», — констатировал офицер.

Ранее в России сделали заявление о серьезной проблеме у ВСУ.

Сегодня, 1 августа, сообщалось, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Любицкое и Ольговка.

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