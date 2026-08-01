Российский офицер рассказал, как поменялась работа ВДВ в зоне СВО

За три года характер боевых действий в зоне спецоперации изменился кардинально. Если в 2022 году подразделения могли заходить на штурм группами на бронетехнике, то сегодня это практически исключено из-за огромного количества вражеских беспилотников. Об этом ИС «Вести» рассказал офицер ВС РФ Иван Чернышов.