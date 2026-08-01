NYT сообщила об ударе США 900-килограммовой бомбой по жилому дому в Иране

Согласно анализу NYT, США применили для удара бомбу Mark-84 весом 900 кг. Это один из крупнейших обычных боеприпасов в арсенале США. Издание отмечает, что время атаки и место совпадают с теми, которые фигурируют в отчетах Центрального командования США (CENTCOM). При этом военных объектов в этом районе газета не обнаружила. В CENTCOM заявили, что изучают сообщения о жертвах среди мирного населения.