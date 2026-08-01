Дмитриев прокомментировал видеоролики нового премьера Британии

Дмитриев отреагировал на публикацию британского журналиста Пирса Моргана. Тот попросил Бернема перестать тратить время на смущающие видеообращения в соцсетях и вместо этого сказать, как он собирается простимулировать экономический рост и выполнить свои обещания. Морган комментирует ролик Бернема, на котором тот, держа в руке булку, перечисляет слова, которыми в разных регионах Британии называют это изделие, а затем плавно переходит к новой налоговой реформе. В конце видео премьер добавляет, что, по его мнению, булка определенно называется популярным в Манчестере словом barm и надкусывает ее.