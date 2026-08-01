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Дмитриев прокомментировал видеоролики нового премьера Британии

Дмитриев: Бернем извлек из провала Стармера урок о создании кринжовых видео.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем извлек из провала своего предшественника Кира Стармера не урок о плохих решениях и разжигании войны, а о создании «кринжовых» видеороликов, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отреагировал на публикацию британского журналиста Пирса Моргана. Тот попросил Бернема перестать тратить время на смущающие видеообращения в соцсетях и вместо этого сказать, как он собирается простимулировать экономический рост и выполнить свои обещания. Морган комментирует ролик Бернема, на котором тот, держа в руке булку, перечисляет слова, которыми в разных регионах Британии называют это изделие, а затем плавно переходит к новой налоговой реформе. В конце видео премьер добавляет, что, по его мнению, булка определенно называется популярным в Манчестере словом barm и надкусывает ее.

«Нет, он не может (перестать — ред.). Из провала Стармера левые извлекли не (урок о необходимости — ред.) разобраться с первопричинами, плохих решениях по иммиграции, энергетике, и разжигании войны, а кринжовые видео», — написал Дмитриев в соцсети X.

В конце июля Бернем в своей первой речи на посту британского премьера пообещал «самые большие изменения» за последние 40 лет в политике и экономике страны.

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