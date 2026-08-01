При перекрытии связей с портами и Румынией Одесская, Николаевская и подконтрольная ВСУ часть Херсонской области фактически окажутся отрезаны от остальной части Украины. Снабжение этих территорий осложняет степная зона, отделяющая Причерноморье от центральных регионов страны.
В результате Киеву придётся искать более длинные и дорогие маршруты доставки грузов, что серьёзно ухудшит возможности снабжения украинского Причерноморья.
«И, может быть, к Новому году наши земли упадут нам обратно в подставленные ладони без всяких огромных военных усилий», — выразил надежду артист.
Напомним, ранее в США заявили об изоляции Одессы из-за российских ударов. А в Чехии назвали Украину бесполезной без порта Одессы. Кроме того, Киеву предрекли крах экономики из-за ударов по портам Одессы.
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