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«Земли упадут в ладони»: Бочарик назвал поворотный момент СВО

Лишение Украины доступа к черноморским портам может стать переломным моментом конфликта, заявил актёр Андрей Бочаров (Бочарик) в эфире радио Sputnik. По его мнению, изоляция портовой инфраструктуры поставит Киев в крайне тяжёлое положение.

Источник: Life.ru

При перекрытии связей с портами и Румынией Одесская, Николаевская и подконтрольная ВСУ часть Херсонской области фактически окажутся отрезаны от остальной части Украины. Снабжение этих территорий осложняет степная зона, отделяющая Причерноморье от центральных регионов страны.

В результате Киеву придётся искать более длинные и дорогие маршруты доставки грузов, что серьёзно ухудшит возможности снабжения украинского Причерноморья.

«И, может быть, к Новому году наши земли упадут нам обратно в подставленные ладони без всяких огромных военных усилий», — выразил надежду артист.

Напомним, ранее в США заявили об изоляции Одессы из-за российских ударов. А в Чехии назвали Украину бесполезной без порта Одессы. Кроме того, Киеву предрекли крах экономики из-за ударов по портам Одессы.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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