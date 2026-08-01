США захотели занять место китайского «мегапосольства» в Лондоне

Представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность приобрести участок на территории комплекса Royal Mint Court в Лондоне для нового американского посольства, если разрешение на строительство китайского дипломатического комплекса в итоге отменят. Об этом сообщила газета i Paper.
Royal Mint Court — бывшая штаб-квартира Королевского монетного двора Великобритании. Комплекс находится недалеко от Тауэрского моста и делового центра Сити.
Идею в течение нескольких месяцев обсуждали на высшем уровне в Госдепартаменте США, а также среди сотрудников американского посольства в Лондоне, пишет издание. Некоторые американские чиновники считают участок рядом с Тауэром стратегически более выгодным, чем нынешнее место дипмиссии в районе Найн-Элмс. Сторонники предложения рассматривают возможную покупку как геополитическую победу Вашингтона над Пекином. Формальные переговоры пока не ведутся.
По словам источников газеты, обсуждение доходило до шутливого предложения передать Китаю нынешний комплекс американского посольства в Найн-Элмс в обмен на согласие Пекина продать Вашингтону участок в Royal Mint Court. Такая сделка потребовала бы согласия нескольких правительств.
Суд Лондона 31 июля признал законным решение британских властей одобрить строительство китайского посольства на территории Royal Mint Court и отклонил иск ассоциации местных жителей. Те намерены обжаловать решение суда, передает The Guardian.
В январе власти Великобритании после семи лет рассмотрения одобрили строительство крупнейшего китайского посольства в Европе. Пекин приобрел участок бывшего Королевского монетного двора в 2018 году.
Вашингтон предупреждал Лондон, что близость комплекса к финансовому центру и коммуникационным кабелям может создать угрозу безопасности. Британские власти заявили, что спецслужбы не выявили рисков, которые нельзя устранить, однако местные жители решили оспорить проект в суде.
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