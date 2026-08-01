США захотели занять место китайского «мегапосольства» в Лондоне

Идею в течение нескольких месяцев обсуждали на высшем уровне в Госдепартаменте США, а также среди сотрудников американского посольства в Лондоне, пишет издание. Некоторые американские чиновники считают участок рядом с Тауэром стратегически более выгодным, чем нынешнее место дипмиссии в районе Найн-Элмс. Сторонники предложения рассматривают возможную покупку как геополитическую победу Вашингтона над Пекином. Формальные переговоры пока не ведутся.