900 кг взрывчатки и жилой дом: Стало известно о последствиях удара по Кешму

После удара под завалами находились люди. По информации властей страны, погибли глава семьи, его жена и двухлетний ребёнок, ещё двоих детей удалось спасти. В публикации также говорится, что произошедшее вызвало вопросы о выборе целей и применяемых вооружений в ходе американской военной кампании против Ирана.