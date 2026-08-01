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«Идеологическая матрица»: ЕС собственноручно загоняет себя в миграционный кризис

ЕС продолжает следовать прежнему курсу в миграционной политике, несмотря на последствия предыдущих кризисов, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По его мнению, европейские власти ставят идеологические установки выше реальной ситуации с мигрантами.

Источник: Life.ru

«Значение имеет идеологическая матрица, что задача Европы их кормить и поить, потому что Европа до этого их грабила», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Политолог отметил, что прибывающие из Африки и Азии люди являются носителями другой культуры и не всегда готовы интегрироваться в европейское общество. Однако руководство ЕС предпочитает не учитывать этот фактор.

Напомним, испанский город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, столкнулся с беспрецедентным миграционным кризисом: за короткий срок из Марокко на территорию анклава проникло до 70 тысяч ччеловек. Массовый переход границы перегрузил городскую инфраструктуру и службы приёма, после чего Испания усилила охрану рубежей и привлекла военных. Значительная часть прибывших добровольно вернулась в Марокко. Сеута и соседняя Мелилья остаются единственными сухопутными границами Евросоюза с Африкой и регулярно становятся точками массовых попыток нелегального проникновения в Европу.

Тем временем миграционный кризис усилил разногласия внутри Европейского союза. По мнению политолога, проблема поставила под угрозу действие Шенгенского соглашения между отдельными странами ЕС.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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