«Идеологическая матрица»: ЕС собственноручно загоняет себя в миграционный кризис

Напомним, испанский город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, столкнулся с беспрецедентным миграционным кризисом: за короткий срок из Марокко на территорию анклава проникло до 70 тысяч ччеловек. Массовый переход границы перегрузил городскую инфраструктуру и службы приёма, после чего Испания усилила охрану рубежей и привлекла военных. Значительная часть прибывших добровольно вернулась в Марокко. Сеута и соседняя Мелилья остаются единственными сухопутными границами Евросоюза с Африкой и регулярно становятся точками массовых попыток нелегального проникновения в Европу.