Армия Израиля сообщила об убийстве нескольких бойцов «Хезболлы» в Ливане

Ливан и Израиль подписали соглашение об урегулировании конфликта 26 июня в Вашингтоне при посредничестве США. Стороны договорились создать «пилотные зоны» на юге Ливана, из которых Израиль должен вывести войска. По соглашению, ЦАХАЛ будет постепенно передавать эти территории властям Ливана, не допуская, чтобы их заняла «Хезболла». 15 июля прошел шестой раунд переговоров Ливана и Израиля по этому вопросу.