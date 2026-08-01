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Водитель грузовика пострадал при атаке дрона под Белгородом

Водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение живота при атаке FPV-дрона ВСУ в селе Орловка Белгородского округа, сообщил оперштаб региона в «Максе».

Источник: РБК

Водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение живота при атаке FPV-дрона ВСУ в селе Орловка Белгородского округа, сообщил оперштаб региона в «Максе».

Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Грузовик получил повреждения.

25 июля Белгород и Белгородский округ попали под массированную атаку беспилотников. Раненых доставили в больницы, в городе и округе зафиксировали повреждения и возгорания. За два дня до этого при атаках на Белгород и округ ранения получили пять человек.

27 июля в Белгороде дрон атаковал коммерческий объект и ранил бойца самообороны. Тот получил множественные осколочные ранения конечностей и акубаротравму. В тот же день после удара беспилотника по грузовику в больницу доставили водителя с акубаротравмой.

28 июля оперштаб сообщил о смерти двух человек, которые ранее получили ранения при атаках дронов. Один из них пострадал 23 июля при ударе по грузовику в поселке Политотдельский Белгородского округа. Вторая погибшая получила тяжелые ранения 20 июля при атаке на пассажирский автобус в Шебекино.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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