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Трое пострадали при атаке дрона-камикадзе на маршрутку в Брянской области

Трое жителей Брянской области пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе на движущуюся по маршруту пассажирскую «ГАЗель» возле поселка городского типа Погар.

Источник: РБК

Трое жителей Брянской области пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе на движущуюся по маршруту пассажирскую «ГАЗель» возле поселка городского типа Погар. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в телеграм-канале.

«Ранен водитель и две пассажирки маршрутки. Всем оказана медицинская помощь в больнице. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Утром 1 августа Ковальчук сообщил, что за прошедшие сутки военные в Брянской области уничтожили 107 дронов самолетного типа. До того, 31 июля, глава региона сообщил о ранении мирного жителя при ударе дрона по жилому дому в Климовском районе. Дрон-камикадзе тогда повредил крышу жилого дома.

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