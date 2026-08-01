Трое пострадали при атаке дрона-камикадзе на маршрутку в Брянской области

Трое жителей Брянской области пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе на движущуюся по маршруту пассажирскую «ГАЗель» возле поселка городского типа Погар. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в телеграм-канале.
«Ранен водитель и две пассажирки маршрутки. Всем оказана медицинская помощь в больнице. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.
Утром 1 августа Ковальчук сообщил, что за прошедшие сутки военные в Брянской области уничтожили 107 дронов самолетного типа. До того, 31 июля, глава региона сообщил о ранении мирного жителя при ударе дрона по жилому дому в Климовском районе. Дрон-камикадзе тогда повредил крышу жилого дома.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».