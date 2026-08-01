«Украина может измениться навсегда»: В Египте оценили сценарий после конфликта

«Само по себе это заявление, разумеется, не означает наличие практического плана раздела Украины. Однако оно ставит под сомнение окончательность её границ и поднимает вопрос о том, сможет ли страна сохранить территориальную целостность и государственное единство по окончании текущего конфликта», — говорится в материале.