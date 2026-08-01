«Украина может измениться навсегда»: В Египте оценили сценарий после конфликта

Автор публикации отметил, что само по себе высказывание российского лидера не означает наличие конкретного плана раздела Украины. Однако, по мнению газеты, оно поднимает вопрос о сохранении нынешних границ и устойчивости государственных институтов.
«Само по себе это заявление, разумеется, не означает наличие практического плана раздела Украины. Однако оно ставит под сомнение окончательность её границ и поднимает вопрос о том, сможет ли страна сохранить территориальную целостность и государственное единство по окончании текущего конфликта», — говорится в материале.
По версии издания, одним из факторов, способных повлиять на ситуацию, может стать серьёзный кризис внутри страны. Среди возможных причин авторы называют последствия боевых действий, ослабление оборонного потенциала и экономические трудности.
В публикации также утверждается, что прекращение западной поддержки может усилить внутренние проблемы Украины. Авторы считают, что это способно привести к росту противоречий внутри политической элиты и появлению региональных сепаратистских настроений.
При этом сценарий дальнейшего развития событий остаётся предметом оценок и прогнозов. Официальных решений о возможном изменении границ Украины не принималось.
В июле Life.ru писал о международных контактах по украинскому урегулированию. В частности, сообщалось о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которых стороны обсуждали ситуацию вокруг конфликта и возможные пути его завершения.
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