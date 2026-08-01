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Фицо заявил о готовности помочь Венгрии преодолеть энергокризис из-за АЭС «Пакш»

Словакия готова помочь Венгрии преодолеть энергетический кризис, который возник из-за ситуации на АЭС «Пакш». Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Станция может быть остановлена из-за падения уровня воды в Дунае до критических отметок.

Словакия готова помочь Венгрии преодолеть энергетический кризис, который возник из-за ситуации на АЭС «Пакш». Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Станция может быть остановлена из-за падения уровня воды в Дунае до критических отметок.

«Мы очень внимательно следим за энергетическим кризисом в Венгрии и выражаем солидарность с нашим соседом, а также готовность (ему) помочь», — написал господин Фицо в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta). Он отметил, что остановка АЭС «Пакш» грозит Венгрии «беспрецедентным энергетическим кризисом».

Роберт Фицо добавил, что обсудил возможности аварийных поставок электроэнергии Венгрии с вице-премьером, министром экономики Словакии Денисой Саковой и председателем правления компании «Словацкие электростанции» Браниславом Стрычком.

«Пакш» — единственная действующая АЭС в Венгрии. Она была запущена в 1982 году. На станцию приходится более половины вырабатываемой в стране электроэнергии. Вода из Дуная используется для охлаждения реакторов станции. Из-за аномальной жары и засухи уровень воды в Дунае понизился до минимального за всю историю наблюдений. Ночью и рано утром 1 августа на АЭС проводили отключения, выработка электроэнергии упала с обычных 2000 МВт/ч до 480 МВт/ч.

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