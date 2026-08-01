Фицо заявил о готовности помочь Венгрии преодолеть энергокризис из-за АЭС «Пакш»

«Пакш» — единственная действующая АЭС в Венгрии. Она была запущена в 1982 году. На станцию приходится более половины вырабатываемой в стране электроэнергии. Вода из Дуная используется для охлаждения реакторов станции. Из-за аномальной жары и засухи уровень воды в Дунае понизился до минимального за всю историю наблюдений. Ночью и рано утром 1 августа на АЭС проводили отключения, выработка электроэнергии упала с обычных 2000 МВт/ч до 480 МВт/ч.