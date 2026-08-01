Посольства США на Ближнем Востоке предупредили граждан о риске эскалации

«В связи с обострением напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, с потенциальной возможностью непредвиденной эскалации. Американцам в регионе следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к отмене рейсов и перебоям в транспортном сообщении. Им следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми к нему в случае эскалации конфликта», — говорится в сообщении.