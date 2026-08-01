Посольства США на Ближнем Востоке предупредили граждан о риске эскалации

«В связи с обострением напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, с потенциальной возможностью непредвиденной эскалации. Американцам в регионе следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к отмене рейсов и перебоям в транспортном сообщении. Им следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми к нему в случае эскалации конфликта», — говорится в сообщении.
Аналогичные предупреждения распространили дипмиссии США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре. Американцам, находящимся за пределами Ближнего Востока, рекомендовали пересмотреть планы поездок в регион и через него, а также следить за информацией о работе аэропортов и авиакомпаний.
Также в дипмиссиях предупредили о возможных атаках Ирана и поддерживающих его группировок на американские объекты по всему миру и призвали граждан сохранять бдительность.
На фоне этих предупреждений The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп поручил американским военным подготовиться к массированным ударам по Ирану, которые могут начаться уже в выходные и продлиться несколько дней. По данным издания, план утвердили в Кэмп-Дэвиде, однако американские чиновники не исключили его отмену в случае прогресса Тегерана в переговорах.
CBS News со ссылкой на источники также сообщал о подготовке США и Израилем масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. По данным телеканала, речь идет об электростанциях и нефтеперерабатывающих предприятиях, а Израиль координирует действия с Вашингтоном. Окончательное решение об операции должен принять Трамп.
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