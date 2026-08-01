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МИД: Запад вооружает террористов для атак на пассажирские автобусы

Представитель МИД России Родион Мирошник обвинил западных спонсоров украинских властей в прямой поддержке террористических атак против гражданского населения.

Представитель МИД России Родион Мирошник обвинил западных спонсоров украинских властей в прямой поддержке террористических атак против гражданского населения. Соответствующее заявление дипломат опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, страны и структуры, финансирующие киевский режим, поставляют вооружение радикальным группировкам, которые целенаправленно выбирают своими мишенями мирных жителей. Дипломат подчеркнул, что спонсоры не могут не осознавать последствий такой поддержки.

Поводом для резкого заявления стала недавняя атака в Запорожской области. Там под обстрел попал пассажирский автобус, перевозивший работников местного комбината. В результате случившегося один человек погиб, еще двенадцать пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование инцидента. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к нападению на гражданское транспортное средство.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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