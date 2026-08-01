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Советник Зеленского показал неизвестные дроны РФ

Помощник украинского лидера Сергей Бескрестнов обнародовал снимки беспилотных летательных аппаратов, которые российские военные применяют в ходе боевых действий.

Помощник украинского лидера Сергей Бескрестнов обнародовал снимки беспилотных летательных аппаратов, которые российские военные применяют в ходе боевых действий. Тип этих дронов до сих пор не удалось установить украинским специалистам.

Фотографии новых устройств советник главы киевского режима по технологическим вопросам в сфере обороны разместил в открытых источниках. Позже сведения о публикации распространило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные данные.

На представленных кадрах запечатлены летательные аппараты с необычной конструкцией. Их технические параметры, включая возможную дальность полета и боевую нагрузку, пока остаются неизвестными для украинской стороны.

Отсутствие информации о происхождении и характеристиках этих БПЛА создает дополнительные сложности для системы противовоздушной обороны Украины. Без идентификации типа дрона затрудняется выработка тактики перехвата и подавления таких целей.

Появление неопознанных аппаратов в зоне конфликта может указывать на работу российских оборонных предприятий над новыми образцами ударной и разведывательной авиации. Не исключено, что в условиях реальных боевых действий проходят испытания перспективные модели, которые затем могут быть запущены в серию.

Официальных заявлений от российских властей или Министерства обороны по поводу опубликованных снимков на данный момент не поступало. Военное ведомство не комментирует информацию о новых типах вооружений, применяемых в зоне специальной военной операции.

Дальнейшие уточнения о тактико-технических данных этих беспилотников и их задачах, вероятно, появятся по мере изучения обломков или перехваченных сигналов. Пока же специалисты продолжают анализировать имеющиеся снимки для выработки предварительных оценок.

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