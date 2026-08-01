ImpNavigator сообщил о первом применении Ираном гиперзвуковой ракеты

Дальность полета ракеты Haj Qasem превышает 1400 километров, что позволяет наносить удары по объектам противника на значительном удалении от иранской территории. Это не первый случай применения КСИР баллистического вооружения, однако именно данный тип ракеты был задействован против американских сил впервые.