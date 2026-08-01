Арестованная в Грузии россиянка пожаловалась на ухудшение здоровья

У россиянки Татьяны Курашкевич, которую с 5 июня держат в СИЗО № 5 в Рустави по запросу США об экстрадиции, ухудшилось здоровье, сообщил РБК вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Он указал, что суд в Грузии вместо назначения женщине с хроническими болезнями меры пресечения, не связанной с лишением свободы, отправил ее в изолятор.
«И, учитывая явное нарушение прав в СИЗО Грузии, это может привести к печальным последствиям. Я очень надеюсь на то, что все-таки Международное движение Красного Креста примет соответствующие меры, поможет в том числе в вопросе изменения меры пресечения. И оказание надлежащей медицинской помощи для нашей гражданки, потому что абсолютно недопустимо ее нахождение в изоляторе и непонятно, зачем это нужно», — возмутился Мельников.
Он подчеркнул, что россиянка не совершала никаких преступлений на территории Грузии.
«По имеющейся у меня информации, Курашкевич Т. Ю. не получает необходимые медикаменты и не находится под надлежащим медицинским наблюдением. Отсутствие надлежащей медицинской помощи при хронических заболеваниях создает реальный риск необратимого ухудшения здоровья», — сказал Мельников.
По его словам, у нее гипертония и преддиабет, а также общая слабость. После перелома, который она перенесла в сентябре 2025 года, ей требуется операция по удалению опорной пластины из голеностопа.
16 июля россиянка перенесла гипертонический криз. Тюремный врач зафиксировал состояние, которое правозащитник назвал прединсультным.
Необходимые препараты арестованной не выдают, регулярного медицинского наблюдения нет, утверждает Мельников. Ее держат в камере площадью около 10 кв. м, рассчитанной на четырех человек. В помещении нет вентиляции и кондиционера. Прогулки не проводят, передачи разрешают дважды в месяц.
Мельников направил обращение президенту Общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе. Он попросил организовать посещение арестованной, обеспечить ее лекарствами и врачебным контролем, улучшить условия и помочь заменить заключение под стражу более мягкой мерой.
5 июня в аэропорту Тбилиси задержали россиянку, которую Интерпол объявил в розыск по запросу США. Ее адвокат Бека Немсицвердзе говорил, что дело связано с ввозом и вывозом авиационных запчастей, а женщина узнала о розыске после прибытия в Грузию.
МВД Грузии сообщало, что США обвиняют задержанную в пособничестве и подстрекательстве к преступной деятельности, преступном сговоре и отмывании денег.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».