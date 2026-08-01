Арестованная в Грузии россиянка пожаловалась на ухудшение здоровья

«И, учитывая явное нарушение прав в СИЗО Грузии, это может привести к печальным последствиям. Я очень надеюсь на то, что все-таки Международное движение Красного Креста примет соответствующие меры, поможет в том числе в вопросе изменения меры пресечения. И оказание надлежащей медицинской помощи для нашей гражданки, потому что абсолютно недопустимо ее нахождение в изоляторе и непонятно, зачем это нужно», — возмутился Мельников.