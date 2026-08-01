Взрыв в воинской части на Украине: судьба пятерых военных неизвестна

Взрыв в одной из воинских частей в украинском Хмельницком, по предварительным данным, мог унести жизни пятерых военнослужащих. Об этом в эфире местных каналов заявил городской голова Александр Симчишин. Сведения о произошедшем распространило издание «Политика страны».
Градоначальник уточнил, что на текущий момент судьба этих военнослужащих остается неизвестной. Информация о том, находятся ли они в розыске, числятся пропавшими без вести или погибли, в официальных источниках пока отсутствует.
Помимо кадровых потерь, инцидент обернулся серьезными разрушениями гражданской инфраструктуры. Согласно заявлению мэра, взрывной волной оказались повреждены тридцать жилых многоэтажных зданий, расположенных в непосредственной близости от территории части.
Причиной чрезвычайного происшествия стала детонация боеприпасов, хранившихся на объекте. По факту случившегося местные власти и силовые структуры проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств и масштабов последствий.
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