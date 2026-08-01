За день силы ПВО перехватили над Россией 152 дрона

За день силы ПВО уничтожили над российскими региона 152 беспилотника, сообщило Минобороны.
В период с 8:00 до 20:00 дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областями, а также над Крымом, Башкирией, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее на территории Московской области был объявлен режим беспилотной опасности. Московский аэропорт Внуково перевели на режим полетов по согласованию.
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