«Киев стал прифронтовым»: В ВСУ заявили о новых реалиях украинской столицы

Мусиенко считает, что российская армия способна проводить несколько крупных атак в месяц. По его оценке, во время одного такого удара могут использоваться десятки ракет и сотни дронов. При этом представитель ВСУ отметил нехватку средств для перехвата отдельных типов ракет, в частности С-400.