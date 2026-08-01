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Российские спецслужбы следили за сотовым задержанного в Киеве боевика «Кракена»*

Спецслужбы РФ следили за телефоном боевика «Кракена»*, причастного к расправам над мирными жителями.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники российских спецслужб следили за сотовым телефоном задержанного в Киеве боевика украинской бригады «Кракен»* Глеба Новостройного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«Мобильный телефон украинского террориста давно находился под контролем наших специальных служб», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, Новостройный причастен к расправам над мирными жителями в Купянске в 2022 году. По месту фактического проживания боевика украинская полиция также находила «неопознанные предметы». Также по месту проживания Новостройного поступали угрозы расправы.

Ранее KP.RU сообщал, что бойцы российской группировки «Север» успешно поразили технику и живую силу украинской бригады «Кракен»*, действующей в Харьковской области.

* признан в России террористической организацией и запрещен.

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