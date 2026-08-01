Американский лидер «присоединил» Венесуэлу на карте цветами флага

На опубликованной картинке присутствует надпись: «Пятьдесят первый штат». Таким образом, глава Белого дома в графической форме обозначил свою идею о возможном включении южноамериканской страны в состав Соединенных Штатов.
Публикация уже вызвала широкий резонанс в соцсетях. На данный момент официальных комментариев от венесуэльской стороны или представителей администрации США относительно смысла данного поста не поступало.
Ранее мы писали: Бывшие сторонники Трампа обвинили его в предательстве.
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