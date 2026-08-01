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Американский лидер «присоединил» Венесуэлу на карте цветами флага

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, на котором территория Венесуэлы на карте окрашена в цвета американского государственного флага.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, на котором территория Венесуэлы на карте окрашена в цвета американского государственного флага. Соответствующий пост появился на странице политика.

На опубликованной картинке присутствует надпись: «Пятьдесят первый штат». Таким образом, глава Белого дома в графической форме обозначил свою идею о возможном включении южноамериканской страны в состав Соединенных Штатов.

Публикация уже вызвала широкий резонанс в соцсетях. На данный момент официальных комментариев от венесуэльской стороны или представителей администрации США относительно смысла данного поста не поступало.

Ранее мы писали: Бывшие сторонники Трампа обвинили его в предательстве.

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