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Фицо заявил, что Словакия готова помочь Венгрии из-за ситуации с АЭС «Пакш»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности республики оказать помощь соседней Венгрии в связи с ситуацией на АЭС «Пакш», которую могут остановить из-за рекордной жары и снижения уровня воды в Дунае. Об этом политик заявил в социальных сетях. По его словам, Братислава внимательно следит за развитием событий.

«Мы выражаем солидарность с нашим соседом, а также готовность помочь. Вероятность полной остановки АЭС “Пакш-1” из-за нехватки дунайской воды для охлаждения [реакторов] грозит Венгрии беспрецедентным энергетическим кризисом», — сказал Фицо.

По словам премьера Словакии, он уже обсудил возможность экстренных поставок электроэнергии в Венгрию с представителями республики.

Напомним, рекордная жара привела к снижению уровня воды в Дунае — одной из главных рек в Европе, которая, помимо прочего, снабжает водой АЭС «Пакш» в Венгрии. Премьер-министр Петер Мадьяр уже заявил, что станция может прекратить работу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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