Фицо заявил, что Словакия готова помочь Венгрии из-за ситуации с АЭС «Пакш»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности республики оказать помощь соседней Венгрии в связи с ситуацией на АЭС «Пакш», которую могут остановить из-за рекордной жары и снижения уровня воды в Дунае. Об этом политик заявил в социальных сетях. По его словам, Братислава внимательно следит за развитием событий.