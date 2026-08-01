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Зеленский упрекнул Запад за залежавшиеся ракеты: «Примите решение»

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обратился к западным союзникам с требованием ускорить передачу ракет для систем Patriot.

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обратился к западным союзникам с требованием ускорить передачу ракет для систем Patriot. По словам украинского лидера, эти боеприпасы имеются на складах у партнеров, однако для их отправки необходимо политическое волеизъявление.

Украинский президент подчеркнул, что США и европейские страны осведомлены о конкретных потребностях Киева в противовоздушной обороне. Он указал на недопустимость хранения противоракетных средств без использования, призвав союзников не затягивать с формированием новых пакетов военной помощи.

Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных решений. В Кремле считают, что накачивание Украины западным оружием подрывает перспективы мирного диалога и напрямую втягивает страны НАТО в боевые действия. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы, следующие на Украину, рассматриваются российскими военными как легитимные цели.

Ранее мы писали: Советник Зеленского показал неизвестные дроны РФ.

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