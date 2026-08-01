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Трамп изобразил Венесуэлу как 51-й штат США

Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором Венесуэла раскрашена в цвета флага США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social изображение, на котором Венесуэла помечена как 51-й штат США.

На изображении Венесуэла раскрашена в цвета американского флага.

«51-й штат», — гласит подпись к картинке.

Ранее Дональд Трамп назвал отличными отношения Вашингтона и Каракаса. По его словам, крупнейшие в мире нефтяные компании ведут бизнес в Венесуэле, который «все считали невозможным».

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